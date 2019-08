Dodelijk ongeval op de A12 in Londerzeel

Op de A12 in Londerzeel heeft zich zondagmorgen in de richting van Brussel kort na 10 uur een dodelijk ongeval voorgedaan. Een autobestuurder verloor de controle over het stuur en belandde met zijn voertuig in de vangrail. De man, die alleen zat in het voertuig, stierf ter plaatse. Het slachtoffer is een 23-jarige man uit Antwerpen.