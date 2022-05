Dodelijk ongeval in Sterrebeek

Op de Oude Keulseweg in Sterrebeek is in de nacht van zaterdag op zondag een dodelijk ongeval gebeurd. Een voertuig reed er in op een geparkeerde oplegger langs de kant van de weg. Voor de bestuurder kon geen hulp meer baten.

Het ongeval werd rond 6 uur opgemerkt door een passant op de Oude Keulseweg, een parallelweg van de E40 in Sterrebeek. Om een onbekende reden kwam een personenwagen terecht onder een oplegger die aan de andere kant van de weg in de berm geparkeerd stond. Bij aankomst van de hulpdiensten kon al geen hulp meer baten voor de bestuurder. Mogelijk was het ongeval al veel vroeger gebeurd. Er waren geen getuigen. Het gaat om een stuk weg tussen de velden en de E40 zonder enige bewoning. Over de oorzaak van het ongeval en de identiteit van het slachtoffer is voorlopig nog niets bekend.