Dodentocht moet passage door Opwijk en Londerzeel schrappen door hittegolf

Het parcours van de Dodentocht wordt dit jaar ingekort wegens de hitte. Voor het eerst in 53 jaar zal de wandeltocht geen 100 kilometer lang zijn, maar wel 65. Onder meer de controleposten in Londerzeel en Opwijk sneuvelen.

De Dodentocht leidt de duizenden wandelaars traditioneel ook langs Steenhuffel in Londerzeel en Opwijk. Maar dit jaar zal dat uitzonderlijk niet het geval zijn. “Na overleg met de FOD Volksgezondheid, politie, brandweer en Gemeente Bornem werd er wegens de aangekondigde hittegolf, een negatief advies gegeven voor de organisatie van de volle 100 km Dodentocht”, laat de organisatie vzw Kadee weten. “Het gezondheidsrisico is te groot om zware inspanningen te leveren in de aangekondigde hoge temperaturen.” De wandelaars zullen zoals altijd op vrijdagavond vertrekken, maar de organisatie kreeg dit keer een einduur van 13 uur opgelegd door FOD Volksgezondheid.“De laatste wandelaar verwachten we dus rond 13u terug in Bornem, voor de grootste hitte. Het parcours wordt dus met een derde ingekort. Hierdoor vallen wel de controleposten in Steenhuffel, Opwijk, Buggenhout, Puurs en Oppuurs weg.”