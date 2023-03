Doe-dag laat jongeren kennis maken met logistieke sector

Jongeren konden vandaag kennis maken met de logistieke sector in Vlaams-Brabant. Een belangrijke sector voor onze regio, denk maar aan de luchthaven van Zaventem en vele distributiecentra. Eind vorige maand stonden in de sector bijna 400 vacatures open. “De logistieke sector zal grote inspanningen leveren om de nodige mensen te vinden. Daarom ook deze doe-dag”, zegt gedeputeerde Ann Schevenels.

In Vlaams-Brabant werken ongeveer 35.000 mensen in de logistiek. Er is niet alleen de luchthaven van Zaventem, ook de bekendste warenhuisketens hebben logistieke centra in onder meer Halle, Beersel, Asse of Zemst. Op de doe-dag in Vilvoorde konden leerlingen uit logistieke richtingen de praktijk van het werken in de logistiek proeven. Ze kregen een initiatie heftruck en konden hun organisatorische talenten testen via logistieke spellen.

“De schaarste op de arbeidsmarkt stelt de sector voor een belangrijke uitdaging: het nodige personeel vinden om het transport en de logistiek gaande te houden in Vlaams-Brabant”, zegt gedeputeerde Ann Schevenels. “Daarom organiseren we bijvoorbeeld deze doe-dagen, zoals vandaag in Vilvoorde, of kunnen scholen software en logistieke spellen aankopen waarmee ze hun leerlingen de praktische organisatie van logistiek kunnen aanleren.”