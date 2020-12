Dolende ram eindelijk gevangen

De raadkamerzitting over de aanslagen van 22 maart 2016 op de luchthaven van Zaventem en in het metrostation Maalbeek in Brussel is vandaag gestart in de nieuwe rechtbank Justitia. Die is gelegen op de oude NAVO-site in Brussel. 4 verdachten zijn aanwezig. Net als 25 slachtoffers.