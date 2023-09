Doorbraak in dossier heraanleg dorpscentrum Hekelgem

Met een 6 op 6 en winst in de Supercup is RSCA Futsal goed aan het seizoen begonnen. Paarswit, intussen uitgegroeid tot een Europese topclub, is klaar voor een sterk seizoen. Dat bleek tijdens een sponsontbijt vorige week. "De kern is grondig vernieuwd, maar bestaat uit wereldtoppers, waardoor...