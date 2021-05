Dreigend banenverlies veroorzaakt sociale onrust bij 3M Diegem

Bij 3M in Diegem, een bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie van medisch materiaal, heerst sociale onrust. Het bedrijf kondigde begin dit jaar aan dat het op de hoofdzetel in Diegem 36 van de 240 banen wil schrappen. De christelijke vakbond hekelt het sociaal overleg en vreest voor een te hoge werkdruk voor de overblijvende werknemers.

3M wil de klantendienst verhuizen naar Polen. Daardoor zullen in Diegem verschillende banen sneuvelen. Vijf medewerkers zijn ondertussen vrijwillig vertrokken. Het sociaal overleg over de andere ontslagen loopt volgens de christelijke vakbond stroef. “De ontslagvergoeding is veel te laag en het bedrijf wil de Wet-Renault niet toepassen”, aldus de vakbond. “Als producent van onder meer mondmaskers maakte 3M vorig jaar miljarden euro’s winst. We hebben dan ook vragen bij deze besparingsronde.” Het ACV vreest dat de werkdruk op een tweehonderdtal werknemers, die wel actief blijven in Diegem, zal toenemen.