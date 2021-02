Drie agenten van politiezone Zennevallei besmet met Braziliaanse coronavariant

Minstens drie agenten van de politiezone Zennevallei zijn besmet met de Braziliaanse variant van het coronavirus. In de zone hebben de afgelopen week een twintigtal medewerkers positief getest. Daardoor zitten zo'n tweehonderd agenten en personeelsleden al enkele dagen met hun gezin in quarantaine.

Gisteren raakte bekend dat er voor het eerst besmettingen met de Braziliaanse coronavariant werden vastgesteld in ons land. Die variant is besmettelijker en de bestaande vaccins zouden er minder effectief tegen zijn. Ook bij de politiezone Zennevallei zijn drie agenten besmet met de Braziliaanse variant. In het totaal zijn er 29 besmettingen vastgesteld. Eén persoon is besmet met de Britse mutatie. Dat heeft Zorg en Gezondheid bevestigd aan De Standaard.

De interventies in de Zennevallei worden al zeker tot zaterdag overgenomen door andere politiezones en door de federale politie. Een gespecialiseerde firma gaat het volledige politiebureel ontsmetten.