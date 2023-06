In Liedekerke kunnen hondenbaasjes hun zakjes met hondenpoep voortaan kwijt aan drie extra hondenpoeppalen. De nieuwe palen werden geplaatst in het centrum, aan het station en aan Liedekerkebos.

Drie extra hondenpoeppalen in Liedekerke

Begin dit jaar lanceerde de gemeente Liedekerke een handhavingscampagne rond hondenpoep, zwerfvuil en sluikstort. Om het hondenbaasjes nog gemakkelijker te maken om de poep van hun hond op te ruimen, zijn er drie extra hondenpoeppalen geplaatst. Zo’n hondenpoeppaal is een kokervormige buis met een deksel bovenaan, waarin enkel poepzakjes gedeponeerd mogen worden. De nieuwe palen staan in de Dommelingenstraat in het centrum, op parking op de kruising van de Molenstraat en Muilenstraat aan het station, en op de kruising van de Velodroomstraat en Cathemlindeweg aan Liedekerkebos.