Drie jaar cel met uitstel voor valse bommelder Brussels Airport

Een man die valse bommeldingen achterliet op de luchthaven van Zaventem en het Jan Palfijn ziekenhuis in Merksem is door de correctionele rechtbank van Brussel veroordeeld tot een celstraf van 3 jaar met uitstel onder voorwaarden.

In juni vorig jaar liet hij met een vilstift een boodschap achter op de muren van de herentoiletten op de luchthaven van Zaventem. ‘Allah Akbar, 20u30 boem boem. Bye bye, IS’. Hij verwittigde zelf de beveiligingsdiensten die meteen het hele gebouw doorzochten maar niets verdachts meer aantroffen.

De politie vermoedde al dat de man de boodschap er zelf had achtergelaten, een vermoeden dat twee weken later werd bevestigd door een gelijkaardig incident in het Jan Palfijnziekenhuis in Merksem. Hij kon opgepakt worden doordat hij bij beide feiten gefilmd werd door bewakeningscamera's.

Het parket van Halle-Vilvoorde vervolgde de man uit Antwerpen voor ‘dreigen met een terroristische aanslag’ en eiste 3 jaar cel met uitstel onder voorwaarden. De rechter bevestigde die straf en legt de man ook enkele voorwaarden op. Hij moet zijn werk behouden en zich laten opvolgen door een psycholoog.