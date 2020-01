Drie lichtgewonden bij spectaculair ongeval

Het ongeval gebeurde kort na 16 uur op het kruispunt van de Woluwelaan en de Kerklaan. Een vrachtwagen die op de Woluwelaan in de richting van Vilvoorde reed, moest om een onduidelijke reden zwaar in de remmen gaan voor een personenwagen. De vrachtwagenchauffeur kon een botsing niet vermijden en verloor de controle over het stuur. De vrachtwagen geraakte van de weg en reed onder meer tegen een boom en een muurtje om uiteindelijk in de struiken vlak voor een beek tot stilstand te komen. De brandweer moest de chauffeur uit de cabine bevrijden maar hij bleek uiteindelijk slechts lichtgewond. In de zwaar geraakte personenwagen zaten twee inzittenden. Ook zij raakten lichtgewond. Alle slachtoffers werden naar het ziekenhuis overgebracht.

De omstandigheden zijn nog onduidelijk, maar mogelijk reed één van de voertuigen door het rode licht. Door het ongeval moest het verkeer een tijdlang omrijden.