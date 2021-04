Drie luchthavenmedewerkers aangehouden voor drugssmokkel

De Brusselse onderzoeksrechter heeft drie luchthavenmedewerkers aangehouden naar aanleiding van een onderzoek naar de invoer van drugs via de luchthaven van Zaventem. Drie andere personen zijn vrijgelaten onder voorwaarden.

De federale gerechtelijke politie van Halle-Vilvoorde heeft in de nacht van maandag op dinsdag twee bagage-afhandelaars op heterdaad betrapt toen ze zo’n 70 kilogram cocaïne wilden uithalen. Daarna werden onder meer in Kraainem, Machelen en Zaventem huiszoekingen uitgevoerd. In het totaal werden zes verdachten opgepakt. Het gaat om Belgische mannen tussen 30 en 40 jaar oud.

De onderzoeksrechter heeft alle verdachten in verdenking gesteld. Drie van hen werden ook aangehouden. De raadkamer beslist later deze week over hun verdere aanhouding. De drie andere verdachten werden vrijgelaten onder voorwaarden.