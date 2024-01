De voorbije week pakten de politiediensten van de zone Zennevallei, Sint-Genesius-Rode en Dilbeek 3 minderjarige jongeren op die verdacht worden van verschillende inbraken in de regio. Zo werd er woensdag ingebroken in een restaurant in Beersel.

In de vroege ochtend van woensdag 10 januari breken drie personen in in een restaurant in Beersel. Eén van de daders wordt diezelfde dag nog gevat in de omgeving na een grote zoektocht. Daarbij zijn ook een helikopter en hondenbegeleiders ingezet. De verdachte is een 17-jarige minderjarige die ter beschikking is gesteld van het parket en ondertussen is voorgeleid bij de jeugdrechter. Hij werd geplaatst in een gesloten gemeenschapsinstelling.

In de daaropvolgende nacht worden inbraken gepleegd in een restaurant en een magazijn van Aldi in Drogenbos. De twee minderjarige daders (17), worden kort na de feiten door de politie gevat. Ook zij werden ter beschikking gesteld van het parket en voorgeleid bij de jeugdrechter. Eén van hen is door de jeugdrechter onmiddellijk geplaatst in een gesloten instelling. De tweede verdachte wordt geplaatst zodra er een plek vrijkomt in een gesloten instelling.

De twee daders van de inbraken in Drogenbos worden, na onderzoek, ook gelinkt aan de inbraak in Beersel en worden, samen met de derde betrokkene, ook verdacht van meerdere andere inbraken en diefstallen in de regio.