Drie nieuwe Zenneterassen voor Halle

In Halle krijgt het landschapspark – dat een groen en blauw lint zal vormen tussen de deelgemeenten Lembeek en Buizingen - meer vorm. Dit jaar worden er nog drie Zenneterrassen aangelegd. Dit past in het bredere plaatje van het strategisch project van de Zennevallei, een initiatief van de provincie Vlaams-Brabant, Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, de Vlaamse Overheid, de stad Halle en de gemeenten Drogenbos, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel om de leefkwaliteit in de regio te verbeteren/verhogen.

Nu is er al een Zenneterras in het Elisabethpark. De nieuwe Zenneterrassen worden gerealiseerd aan de Dijkstraat (ter hoogte van het H-H & College), in het Albertpark en langs een oude molensite langs het Zennepad. Nu al zijn er plannen om de Zenneterrassen ook uit te breiden naar de naburige gemeenten Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos. De Zennevallei moet daar ook een stevige opwaardering krijgen.

Samenwerking provincie duurt voort

Vrijdag maakte de provincie Vlaams-Brabant nog bekend haar samenwerking met de Regionale Landschappen voort te zetten en zo te blijven werken aan de natuur en de landschappen in de provincie om een fijne woon- en leefplek te creëren. De provincie maakt daar de komende 6 jaren 9,5 miljoen euro voor vrij. De samenwerking houdt concreet in projecten te realiseren met deze 5 regionale landschappen in Vlaams-Brabant: Pajottenland & Zennevallei, Brabantse Kouters, Noord-Hageland, Zuid-Hageland en Dijleland. Er wordt specifiek ingezet op de versterking van robuuste groen-blauwe netwerken in de open ruimte en een groen-blauwe dooradering tot in de bebouwde ruimte. Dit zal gebeuren via terreinprojecten, natuur- en milieueducatie en sensibilisering.