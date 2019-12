Drie op de vier Brusselse sollicitanten raken niet door veiligheidstests luchthaven

75% van de Brusselse kandidaten voor een job op Brussels Airport, geraken niet door de veiligheidsscreening van de federale politie. Welke criteria daarvoor gebruikt worden is niet duidelijk. Brussels minister-president Rudi Vervoort wil rond de tafel zitten om te bekijken of de criteria versoepeld kunnen worden.

Wie op de luchthaven van Zaventem een job wil, wordt door de federale politie en staatsveiligheid gescreend om de veiligheid te garanderen. 75% van de Brusselse kandidaten doorstaat de test niet. "In sommige gevallen is een onbetaalde parkeerboete al genoeg om een negatief advies te krijgen", zegt Brusselse parlementslid Hilde Sabbe (One.Brussels-SP.A) aan BRUZZ. "Het lijkt er sterk op dat je op basis van een vreemde naam of een postcode uit het Brusselse je kansen aanzienlijk slinken om door de screening te geraken. Het lijkt mij nogal straf dat driekwart van de Brusselse kandidaten potentieel gevaarlijk zou zijn.”

Zelfs wie een attest voor goed gedrag en zeden kan voorleggen, wordt tegengehouden door het veiligheidssysteem. Dat terwijl er heel wat openstaande vacatures zijn op Brussels Airport en in Brussel heel wat werkzoekenden. Brussels minister-president wil daarom rond de tafel zitten om de criteria voor de screening te versoepelen.