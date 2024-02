Drie regiogenoten in selectie Red Flames, Riet Maes eerste keer opgeroepen

Februari wordt een belangrijke maand voor onze Belgian Red Flames. Barragematchen tegen Hongarije zullen bepalen of onze nationale voetbalvrouwen zich kunnen handhaven in de A-league. Als de Flames die dubbele confrontatie tot een goed einde brengen, is de weg richting het Europees Kampioenschap 2025 in Zwitserland een stuk eenvoudiger. Bondscoach Ives Serneels rekent daarvoor op drie regiogenoten. Een nieuwe naam in de selectie is die van Riet Maes uit Ternat. De doelvrouw van AA Gent is aan een sterk seizoen bezig. In 15 competitiewedstrijden miste ze nog geen enkele minuut en kon ze al zes keer de nul houden.

De andere regiogenoten in de selectie zijn middenvelders Marie Detruyer en Valesca Ampoorter, die allebei voor OH Leuven spelen.

Foto: Youtube KAA Gent