Drie verdachten van dubbele moord Kraainem blijven in de cel

De drie verdachten in het onderzoek naar de dubbele moord in Kraainem komen niet vrij. Dat heeft de raadkamer vanmorgen beslist. Volgens de advocaat van hoofdverdachte Pierre D. zijn er ‘ernstige nieuwe omstandigheden’ opgedoken in het dossier, die nu eerst moeten worden onderzocht. “Daarna zal ik vermoedelijk opnieuw de vrijlating van mijn cliënt vragen”, aldus meester Dimitri de Béco.

Eind maart werden de lichamen van een vrouw van 46 en haar 17-jarige dochter levenloos aangetroffen in hun woning in de Annecylaan in Kraainem. De hulpdiensten werden verwittigd door de vriend van de vrouw, die al snel werd opgepakt en door de onderzoeksrechter werd aangehouden op verdenking van de dubbele moord. De man van 51 heeft de feiten steeds ontkend en werd uiteindelijk op 5 mei vrijgelaten door de Kamer van Inbeschuldigingstelling.

Het onderzoek liep intussen nog steeds verder en twee weken geleden werd de man opnieuw opgepakt door speurders van de federale gerechtelijke politie van Halle-Vilvoorde, samen met een tweede verdachte. Het gaat om een 39-jarige man van Congolese origine uit Brussel, die volgens het parket de moorden heeft gepleegd in opdracht van de partner en stiefvader van de slachtoffers. Kort nadien werd nog een derde verdachte opgepakt. Hij zou volgens het parket de vermoedelijke uitvoerder van de moorden in contact hebben gebracht met Pierre D.

Het parket vermoedt dat de drie verdachten betrokken zijn in een moordcomplot dat uiteindelijk het leven heeft gekost aan de 46-jarige Magali W. en haar dochter Coline. De drie verdachten ontkennen die theorie. Pierre D. Zou volgens een bron dicht bij het onderzoek contact hebben genomen met de derde verdachte, Vincent L. uit Lubin, in het kader van werkzaamheden aan zijn appartement. Die zou dan weer de 39-jarige Congolese verdachte hebben gecontacteerd om hem daarbij bij te staan. Die uitleg zou de vele telefonische contacten tussen de verdachten moeten verklaren.

De advocaat van de partner en stiefvader van de slachtoffers gaat niet in op de verklaringen van zijn cliënt. “Ik kan enkel meedelen dat er nieuwe ernstige omstandigheden zijn opgedoken in het dossier die de aanhouding van mijn cliënt verantwoorden”, zegt advocaat Dimitri de Béco." Ik heb dan ook niet om zijn vrijlating gevraagd. Hij houdt zijn onschuld staande. Iedereen heeft trouwens kunnen vaststellen dat hij na zijn vrijlating niet is gaan lopen. Hij is steeds ter beschikking gebleven van het gerecht. Er zullen nu dringende onderzoeksdaden worden uitgevoerd en we moeten afwachten hoe dat verder evolueert. Zeer waarschijnlijk zal ik daarna opnieuw zijn vrijlating vragen.”

Ook de advocaat van de Vincent L., de vermoedelijke tussenpersoon, wil het verdere onderzoek afwachten. “Het is voor mij onvoldoende duidelijk welke elementen uit het onderzoek ernstige aanwijzingen vormen tegen mijn cliënt”, aldus meester David Dendoncker. “We gaan nu bekijken of we in beroep gaan tegen de bevestiging van zijn aanhouding door de raadkamer.”