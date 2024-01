Driekoningen trekken met vier door Halse straten: “Traditie niet verloren laten gaan”

Het is vandaag Driekoningen, de dag waarop kinderen van deur tot deur gaan om te zingen en zo een centje bij te verdienen. In Halle konden ook de Haller Zanger Knapen zich niet bedwingen. Zij trokken door het winkelcentrum met lichtjes aangepaste teksten en lokale liedjes.

“Drie koningen, drie koningen, geef mij een nieuwe hoed. De winkels doen goede zaken, we gaan pannenkoeken maken, commercanten doen weer mee, geef ons nog een tournée”, weerklinkt er door de Halse straten. Weer en wind houden Frans, Ronny, Jean-Marie en Nico niet tegen om marktkramers en bezoekers te entertainen. “We zijn daarmee begonnen in 2012 omdat we vinden dat de traditie van Driekoningen niet verloren mag gaan”, zegt Frans Dereymaeker. “De laatste jaren zien we dat kinderen dat veel meer minder doen.”

Maar…Frans, Ronny, Jean-Marie en Nico: dat zijn vier koningen. Al is dat niet noodzakelijk fout. “Het gaat eerst en vooral over wijzen, niet koningen”, zegt Guy De Keersmaecker, de deken van de Halse Basiliek. “In het Evangelie staat ook nergens dat het er drie waren, men heeft dat afgeleid uit de geschenken; goud, wierrook en mirre. Al heel vlug in de kerkgeschiedenis zijn daar koningen van gemaakt. En nog later kregen ze een naam. Balthasar staat voor Europa, Caspar voor de Afrikan en Melchior voor Azië.”