Dries Van Langenhove: hoe langer hoe meer omstreden

Na een onthutsende reportage van PANO op Eén eerder deze week waaruit bleek dat de extreemrechtse jongerenvereniging Schild & Vrienden chatberichten verspreidt die aanzetten tot antisemitisme, racisme, seksisme, wapengebruik en geweld, opende het parket van Oost-Vlaanderen gisteren een onderzoek. Strafrechtspecialisten vrezen dat die berichten niet voldoende zijn om de groepering te vervolgen, zeggen ze in Het Laatste Nieuws. “Je moet kunnen aantonen dat de berichten een kwaadwillige bedoeling hebben,” klintk het. “Het is aan de rechter om op dat punt een inschatting te maken. Er wordt in de rechtspraak véél ruimte gegeven aan de vrijheid van meningsuiting.”

Leerlingenraad

Voorzitter van Schild & Vrienden Dries Van Langenhove uit Opwijk ontkent de hele zaak en zegt het slachtoffer te zijn van ‘framing’. Binnen de politiek klinkt er echter weinig twijfel over de PANO-reportage. Uit navraag van Het Nieuwsblad blijkt dat Van Langenhove in het verleden al kampte met misleidende beweringen. Zo staat er op zijn CV dat hij op zijn vroegere middelbare school VKO in Opwijk lid was van de lerarenraad. Zijn vroegere leraar Nederlands en geschiedenis ontkent dat echter in de krant: “Dries was een voorbeeldleerling, maar lid van de leerlingenraad was hij niet.” Het Nieuwsblad kwam ook te weten dat de internationale prijs die hij volgens zijn CV ooit won, overdreven is, en dat hij bij de rechtse nieuwssite Sceptr nooit redactiechef was, maar slechts redacteur.