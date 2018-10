Drievoudige kindermoord Lennik: moeder krijgt in beroep zwaarste straf

De 38-jarige vrouw heeft in februari 2015 brand gesticht in een bijgebouw van haar woning in Lennik. Op het moment van de brand waren haar kinderen van 2, 4 en 6 jaar aanwezig in het gebouw. In eerste aanleg werd de vrouw veroordeeld tot 28 jaar cel.

Maar de vrouw houdt tot op vandaag vol dat ze niet wist dat haar kinderen in het gebouw waren. Uit onderzoek is echter gebleken dat de kinderen verdoofd werden met het kalmeermiddel Lorazepram. Volgens de rechter deed de moeder dat opdat haar kinderen van 2,4 en 6 jaar zich niet zouden verzetten.

De Brusselse rechter noemt de moorden koelbloedig en doelbewust. Zo is Sonja T.M. het brandende gebouw niet meer binnen gegaan, ook niet toen haar kinderen het uitschreeuwden van de pijn. Verder heeft ze eerst haar partner gebeld - met wie ze echtelijke problemen had - en pas nadien de hulpdiensten. Meteen daarna heeft ze een vriendin opgebeld, die haar advocaat moest verwittigen zodat ze 'meteen op de beste verdediging kon rekenen.'