Tijdens de overvloedige regenval van begin januari kreeg de Tangebeek in Vilvoorde hoge waterstanden en debieten te verwerken. Door de kracht van het water kwam een deel van de oevermuur in de beek terecht. Ook de grondoppervlakte tussen de beek en de weg zakte gedeeltelijk in. Hierdoor dreigt een 15 meter lange deel van de rijweg te verzakken. Daarom hebben de werken een hoogdringend karakter.

“Om de stabiliteit van de oever te verbeteren en om te vermijden dat bij de volgende zware buien een ander gedeelte van de 50 meter lange kasseimuur in de Tangebeek terechtkomt, hebben we beslist om de kasseimuur af te breken en de oever te versterken met schanskorven”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen. “Zo willen we ook de mobiliteit ter plaatse herstellen en de waterloop weerbaar maken tegen toekomstige hoogwatersituaties.”

Tijdens de werken wordt de Oude Schapenbaan afgesloten. Er wordt een omleiding voorzien via de Poststraat en de Albert I-laan. Ter hoogte van de werken wordt het wegdek over een lengte van 50 meter voorzien van rijplaten om beschadiging te voorkomen. “Iets verderop aan een parking langs de Oude Schapenbaan, waar eveneens over een lengte van een 20 tal meter een stuk van de oever weggezakt en weggespoeld is, volgt ook nog een oeverherstelling”, aldus Nevens.