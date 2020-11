Drive-intestcentrum geopend in Tervuren

Aan het AfricaMuseum in Tervuren is vanmiddag een nieuw drive-intestcentrum geopend. Inwoners uit Tervuren, Hoeilaart, Overijse, Wezembeek-Oppem en Kraainem kunnen er getest worden op het coronavirus. Tijdens de test blijven de patiënten in hun wagen zitten.

Het drive-intestcentrum kan per dag zo’n 350 tests verwerken. Dat zijn er veel meer dan de kleine testcentra in Hoeilaart en Wezembeek-Oppem nu aankunnen. Enkel wie door de huisarts is doorverwezen, kan getest worden in het centrum. Tijdens de afname van de test blijft de patiënt in de wagen zitten. “In het testcentrum kan efficiënter gewerkt worden en is de kans op besmetting voor zij die tests afnemen kleiner”, vertelt Kathleen Lacluyse, beleidscoördinator van MCH. “Bovendien zaten we aan het maximum aantal test dat we konden afnemen.”

Vanaf volgende week zullen er opnieuw meer mensen getest worden. Omdat er te weinig tests beschikbaar waren, werden de afgelopen weken enkel personen met symptomen getest. Die teststrategie wijzigt. Ook mensen zonder symptomen die in contact zijn geweest met een besmette persoon zullen vanaf volgende week opnieuw getest worden. “De extra capaciteit die ons testcentrum biedt, is dus meer dan welkom”, zegt Lacluyse. “Ook door de opening van de scholen denken we dat er opnieuw veel meer mensen getest gaan worden.”