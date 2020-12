Het volledige grondgebied van Drogenbos wordt vanaf februari een blauwe zone. Op die manier moeten inwoners makkelijker parkeerplaats vinden in hun eigen gemeente. Zij kunnen per huishouden twee bewonerskaarten aanschaffen. Dat schrijft De Standaard.

Drogenbos voert blauwe zone in over volledig grondgebied

Inwoners van Drogenbos moeten soms lang zoeken naar een parkeerplaats. “Dat is onder meer het gevolg van het parkeerbeleid in de omliggende gemeenten, zoals Sint-Pieters-Leeuw, Ukkel en Vorst”, verduidelijkt burgemeester Alexis Calmeyn. Daarom voert Drogenbos vanaf februari een blauwe zone in voor het volledige grondgebied. “Enkel op de parking aan het Frankveld en in de straten Dorent en Broekweg zal je geen parkeerschijf moeten leggen”, vult schepen van Mobiliteit José Lefever aan.

Van maandag tot zaterdag moeten bezoekers tussen 8 en 19 uur hun parkeerschijf leggen. De parkeerduur wordt beperkt tot twee uur. “Aan de sporthal maken we een uitzondering. Daar mag je drie uur parkeren”, aldus Lefever. Bewoners zullen per huishouden maximaal twee parkeerkaarten kunnen kopen. De eerste bewonerskaart kost 15 euro, de tweede 75 euro. Ook medewerkers van scholen, de gemeente en de politie, firma’s, restaurants en handelaars zullen een parkeerkaart kunnen kopen.​