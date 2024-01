Droom wordt werkelijkheid: Elia verlicht hoogspanningsmast met kerstlichtjes voor Merchtemnaren

"Onze droom? Dat Elia onze ‘Eiffeltoren’ eens vol hangt met kerstlichtjes”, kopte Het Nieuwblad dinsdag 2 januari 2024 boven een artikel over de warme Merchtemse buurt aan de drukke Brusselsesteenweg. Die wens ging vrijdag in vervulling: prompt kwam een ploeg de hoogspanningsmast vol kerstlichtjes hangen. Ze blijven nog een heel weekend lang branden, maandag worden ze weggehaald.

“’Al meer dan 15 jaar maken we er tijdens elke eindejaarsperiode een erezaak van om de drukke Brusselsesteenweg, net achter de scherpe bocht hier aan onze hoogspanningsmast, te laten schitteren met de feesten”, doet buurtbewoner Yannick Hebbelynck (52) het verhaal.

“Elk huis levert elektriciteit voor de lampjes in de kerstbomen, die we aan de straat zetten. De buurt klit hier echt aaneen. We zijn in al die jaren deze strook van een paar honderd meter met een veertigtal huizen aan de hoogspannnigsmast ‘Zone Eiffel’ gaan noemen. We omarmen hier onze hoogspanningsmast, die hier al heel lang het uitzicht bepaalt en op de oprit aan twee huizen staat.”

“Ons verhaal dat we ervan dromen om onze Eiffeltoren eens vol lichtjes te laten hangen door Elia, haalde Het Nieuwsblad. Dat hadden ze bij de beheerder van de hoogspanningsmasten ook gelezen en ze hebben onze droom waargemaakt. Het is prachtig, net nu met onze buurtdrink. Er wordt hier over maar één ding gesproken: onze Eiffeltoren die nu écht in de spotlights staat.”

“Het artikel van de bewoners over hun droom, was onze medewerkers niet ontgaan”, zegt woordvoerster Lotte Van der Stockt van Elia. “Het verhaal werd hier intern besproken en we dachten: waarom niet? Er is al zoveel miserie in de wereld. Dus dachten we om hier een late kerstwens te laten uitkomen.”

Tussen droom en werkelijkheid is er natuurlijk een verschil, want hoe hang je op een veilige manier kerstlichtjes in een mast van 35 meter hoog met een hoogspanningslijn van 150.000 volt? “Onze veiligheidsploeg bekeek de situatie en we gingen aan de slag”, zegt Van der Stockt.

“Onze gespecialiseerde klimmers begaven zich met zes slingers kerstlichtjes van elk 45 meter lang -in totaal 270 meter- in de hoogspanningsmast. Ze bleven uiteraard op een veilige afstand van de hoogspanningslijnen zelf. Dat is ook de reden waarom de slingers tot halverwege hangen.”

Dan was er nog één klein probleempje: Elia is wel beheerder van het hoogspanningsnet en transporteert wel elektriciteit, maar is geen elektriciteitsproducent. “Wij hebben voor de kerstverlichting 220 volt nodig, zeker geen 150.000 volt, we zijn dus gaan aankloppen bij de buren en die zagen dat meteen zitten”, zegt Lotte Van der Stockt.

“De lichtjes worden maandag weer weggehaald. Het gaat om een eenmalige actie. We vinden het zo mooi hoe de buurt hun hoogspanningsmast -die ze zelf de Eiffeltoren in hun zone Eiffel noemen- omarmen en fier zijn op hun mast. Dat mocht we ook eens in de kijker plaatsen en het paste qua planning. Iedereen bij ons was enthousiast en dus konden we deze droom laten uitkomen.”