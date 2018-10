Drugskoerier Zaventem veroordeeld tot 36 maanden cel

Een man die maar liefst 1,2 kilogram heroïne had ingeslikt en betrapt werd op de luchthaven van Zaventem, is veroordeeld tot 36 maanden cel voor drugssmokkel.

De Italiaan werd in juni opgepakt op Brussels Airport toen hij landde met een vlucht vanuit Ethiopië. Hij bleek enkele tientallen zogenaamde boleta’s met drugs in zijn maag te hebben. Op zijn proces verklaarde de man dat hij in geldnood zat en daarom was ingegaan op een voorstel om drugs te smokkelen. Het inslikken van de 1,2 kg heroïne had volgens de beklaagde 12 uur geduurd.