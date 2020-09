Druivencross gaat voorlopig door

De Druivencross in Overijse gaat voorlopig gewoon door. Eerder deze week raakte bekend dat de avondcross in Diegem eind december geschrapt wordt als gevolg van de slechte coronacijfers.

De Druivencross in Overijse staat gepland op 1 november. De organisatie en de gemeente zien voorlopig geen redenen om de veldrit af te gelasten. Voglens burgemeester Lenseclaes kan alleen de Nationale Veiligheidsraad die beslissing nog wijzingen. Het is niet duidelijk of er publiek wordt toegelaten.