Drukke gewestweg in Galmaarden krijgt eindelijk fiets- en voetpaden

Het wegdek van de Plaatsstraat en de Tollembeekstraat in Galmaarden zal over een lengte van ongeveer 1,8 kilometer vernieuwd worden. De verbindingsweg tussen het centrum van Tollembeek en het centrum van Galmaarden krijgt ook aan beide kanten een fiets-en voetpad. Het dossier werd opgestart in 1997.”Eindelijk is er een doorbraak”, reageert schepen van Openbare Werken Ludo Persoons (CD&V) tevreden . “De N272 is de belangrijkste verbindingsweg naar onze scholen, stationsomgevingen en dorpskernen.”

Op plaatsen waar geen volwaardig fietspad mogelijk is, komen fietssuggestiestroken. “Dat is het geval op de Plaats in Tollembeek”, vult de schepen aan. “Ook de rioleringen worden vernieuwd, er komen extra parkeerplaatsen en uitwijkstroken aan bushaltes.” De werkzaamheden zouden ten vroegste in 2022 starten. De herinrichting maakt deel uit van een groter project. “We willen het volledige traject tussen de Langestraat in Vollezele en de grens met Moerbeke uitrusten met fiets- en voetpaden”, besluit Persoons. Daarvoor wacht de gemeente nog op de goedkeuring van het Agentschap Wegen en Verkeer.