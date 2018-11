Drukke Ringlaan Opwijk dicht tot maart of april

In Opwijk duren de werkzaamheden in de Ringlaan in het centrum nog tot het voorjaar. De laan blijft tot maart of april afgesloten voor het verkeer.

Er komt een gescheiden rioleringsstelsel in de Ringlaan. Tezelfdertijd komen er ook nieuwe fietspaden en een nieuw wegdek De werkzaamheden zijn gepland in een aantal fases.

In een eerste fase wordt er in de Ringlaan gewerkt tussen de Beekveldstraat en de Broekstraat. Vervolgens wordt het kruispunt aan de Broekstraat onder handen genomen. Een derde fase van de werkzaamheden zal zich situeren van aan de Broekstraat tot de de rotonde met de Steenweg op Merchtem. De werkzaamheden in de Ringlaan zouden in maart of april voltooid moeten zijn. Daarna wordt nog een stuk van de Steenweg op Merchtem aangepakt.

Er zijn omleidingen voorzien.