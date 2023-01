Druktepiek in crematorium Daelhof: “Meer overlijdens vermoedelijk door griep en allerlei luchtwegeninfecties”

Het is dezer dagen bijzonder druk in de Vlaamse crematoria want het aantal overlijdens piekt. De wachttijden blijven nog binnen de perken maar het is overal drukker dan gewoonlijk, ook in het crematorium Daelhof in Zemst.

“Het is inderdaad buitengewoon druk in het crematorium”, bevestigt directeur Bert Carleer. “We hebben gelukkig voldoende capaciteit om de wachttijden niet te laten oplopen. De huidige piek begon in de derde week van december. Tussen kerst en nieuw was het uitzonderlijk druk. Deze en wellicht ook volgende week blijft de drukte naar verwachting nog aanhouden.”

In de koudere maanden – van december tot maart – is het sowieso altijd wat drukker in de crematoria. “Er worden pieken van 30 tot 50% meer dan het gemiddelde voor die maand genoteerd wanneer de griep en allerlei luchtweginfecties onder de mensen circuleren. Vooral hoogbejaarde personen worden hierdoor geveld. Vermoedelijk is dat ook de oorzaak van de huidige piek in de Vlaamse crematoria. Dat merken we ook de leeftijd van de overledenen die de laatste weken gecremeerd worden.”