Dubbele moord Kraainem: speurders zoeken wagen van slachtoffer

Politie en parket is op zoek naar de wagen van de 46-jarige vrouw die vorige week samen met haar 17-jarige dochter dood werd teruggevonden in hun woning in Kraainem. De partner van de vrouw is aangehouden, maar ontkent elke betrokkenheid.

Magali W. en haar dochter Coline werden vorige week allebei met verschillende messteken om het leven gebracht. Het was de partner van Magali die de hulpdiensten verwittigde en nu dus op verdenking van dubbele moord in de cel zit. Buren hoorden woensdagnacht een felle ruzie in de woning, het moment waarop speurders denken dat de twee vermoord zijn. De verdachte beweert overnacht te hebben bij een vriend.

De speurders zijn nu ook op zoek naar de wagen van het slachtoffer. “Het gaat om een grijze Skoda Roomster met kentekenplaat 1-APT-043. Het is belangrijk dat dit voertuig bij aantreffen niet wordt aangeraakt en dat de politie onmiddellijk wordt gecontacteerd”, staat te lezen in een opsporingsbericht. “Ook aan getuigen die het voertuig hebben zien rijden op donderdag 24 maart 2022, of de dagen erna, wordt gevraagd om zich te melden met deze informatie.”

Naast de wagen zijn ook de gsm’s van het slachtoffer verdwenen, hoewel er verder geen sporen van inbraak waren aan de woning. Wie meer informatie heeft kan contact opnemen met de politie op gratis nummer 0800 30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu.