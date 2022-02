Dubbelrichtingsfietspad verbetert situatie voor fietsers op Terhulpensesteenweg

In Hoeilaart is de aanleg van een nieuw fietspad op de Terhulpensesteenweg tussen de Ring rond Brussel en de grens met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voltooid. Het dubbelrichtingsfietspad is drie meter breed en ruim één kilometer lang. Tijdens de heraanleg van de steenweg werd rekening gehouden met de dieren uit het Zoniënwoud.

Het Agentschap Wegen en Verkeer voerde sinds vorige zomer werken uit aan de Terhulpensesteenweg in Hoeilaart. Over een lengte van 1,3 kilometer, tussen de Ring rond Brussel en de grens met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, werd onder meer een nieuw fietspad aangelegd. “Dat was de ontbrekende schakel op de fietssnelweg F205 tussen Hoeilaart en Brussel”, verduidelijkt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. De minister fietste deze voormiddag samen met het schepencollege van Hoeilaart het gloednieuwe fietspad in. “Houten vangrails scheiden de fietsers van de auto's. Het nieuwe fietspad verhoogt het comfort en de veiligheid van de zachte weggebruikers.”

Tijdens de werkzaamheden kreeg de Terhulpensesteenweg een nieuw wegdek. Aan beide kanten van de weg werden betonnen geleidingswanden aangebracht. “Die wanden leiden kleine dieren naar de bestaande ecotunnel onder de steenweg en het toekomstig ecorecreaduct over de ring”, voegt Peeters toe. “De verlichting in de houten afscheiding is aangepast aan nachtdieren, zoals vleermuizen. Met dit soort ingrepen beperken we de impact van de weg op de natuur errond zoveel mogelijk.”