Duits moederbedrijf wil Belgische Makro-winkels verkopen

De Duitse distributiegroep Metro is eigenaar van elf Metro- en zes Makro-winkels in België. Onder meer in Machelen en Sint-Pieters-Leeuw zijn er filialen. De Belgische vestigingen maken al jaren verlies. In het boekjaar 2019-2020 (tot eind september) werd er bijvoorbeeld een verlies van 44 miljoen euro genoteerd. Het Duitse moederbedrijf wil de Belgische winkels verkopen. Er zouden al gesprekken zijn met potentiële overnemers. De Belgische topman Vincent Nolf wil het nieuws niet bevestigen en spreekt van geruchten en speculaties.