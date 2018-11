Duurste ziekenhuiskamer van Vlaanderen vind je in Halle

Volgens de nieuwe ziekenhuisbarometer van de Socialistische Mutualiteiten is de duurste eenpersoonskamer van Vlaanderen te vinden in het Sint-Maria ziekenhuis in Halle. Twee van de tien duurste eenpersoonskamers van Vlaanderen bevinden zich in onze regio. De ziekenhuizen in Brussel zijn nog duurder. Dat schrijft De Standaard.