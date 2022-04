Eén jaar na de brand in Opwijk: heropbouw nog niet begonnen

In Opwijk is het morgen exact 1 jaar geleden dat een zware brand 11 dakappartementen volledig vernielde en 34 appartementen onbewoonbaar maakte. De heropbouw van de appartementen is nog altijd niet begonnen, want de verzekeraar van het gebouw spande een rechtszaak aan tegen meerdere partijen. Voor de bewoners blijft het afwachten wanneer er schot in de zaak komt. “Wij zijn als gemeente zelf ook gedagvaard en kunnen helaas niet tussenbeide komen,” reageert Inez De Coninck (N-VA).

Wanneer de heropbouw van de appartementen start, blijft gissen. Bewoner Philippe Quinart hoopt dat het snel kan: “Intussen is de schaderaming door 99 procent van de bewoners ondertekend. Als de heropbouw begint, zou het volgens de architect nog twee duren om het gebouw te herstellen.”

Philippe herinnert zich de brand alsof het gisteren was. Ook burgemeester Inez De Coninck weet nog goed waar ze was toen ze het nieuws kreeg: “Ik zat in een vergadering en kon pas een half uur later ter plaatse zijn. Tegen dan was de dakverdieping al volledig vernield. Het is ontzettend snel gegaan.”

Naar aanleiding van dit verhaal is Inez De Coninck te gast in onze studio.