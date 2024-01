Eenheidslijst SAM&N trekt met schepenen Keymolen, D'Herde en Harfaoui naar Leeuwse kiezer

In Sint-Pieters-Leeuw maakte de nieuwe eenheidslijst SAM&N van cd&v, Open VLD en Vooruit dit weekend de lijsttrekkers bekend voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. De lijst wordt getrokken door Bart Keymolen die al twaalf jaar schepen is in de gemeente.