Eerste balans Ringtrambus: groot succes

Vier maanden na de eerste rit vervoerde de Ringtrambus al 100.000 reizigers. Dat maakt De Lijn bekend. De Ringtrambus rijdt van Brussels Airport in Zaventem via het centrum van Vilvoorde naar het UZ Brussel in Jette.

De Lijn voerde in september een enquête uit waarbij reizigers en chauffeurs gevraagd werd naar hun bevindingen over de langste bus van Vlaanderen. De reizigers die gebruik maken van de Ringtrambus blijken trouwe klanten te zijn. Driekwart van hen geeft aan bijna dagelijks gebruik te maken van lijn 820. De helft van hen neemt de bus voor woon-werkverkeer, veertig procent gebruikt de buslijn om naar school te gaan. De populairste bestemmingen van de Ringtrambus zijn het station van Vilvoorde (53 procent) en Brussels Airport (30 procent). Een derde van de ondervraagden zegt dankzij de Ringtrambus sneller op zijn bestemming te geraken. Twintig procent gebruikt daarom minder de wagen. Globaal gezien scoort de Ringtrambus 78 procent op tevredenheid van klanten.

Ook de chauffeurs geven graag aan met de Ringtrambus te rijden. Zij zijn tevreden over het comfort en het rijgemak. Wel geven ze aan dat de voorziene werkzaamheden aan de weginfrastructuur nodig zijn om een goeie doorstroming te blijven garanderen. Momenteel worden er extra brede busbanen aangelegd in het centrum van Vilvoorde en in Strombeek. Later volgen er nog plekken. In 2023 moet het hele traject met vrije busbanen klaar zijn.