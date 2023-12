Bond Beter Leefmilieu blijft zich zorgen maken over de groeiplannen van de luchthaven. Zopas is het openbaar onderzoek voor de nieuwe omgevingsvergunning gestart. Brussels Airport maakt zich sterk dat het tegen 2032 minder mensen zal hinderen, en dat ondanks een toenemend aantal passagiers. “De geluidshinder zal voor de omwonenden zeker niet minder zijn en ook de uitstoot van CO2 zal toenemen. Daarnaast zal ook de mobiliteitsknoop nog vergroten”, klinkt het bij Jasper Wouters van Bond Beter Leefmilieu.

“We zijn momenteel alles nog aan het analyseren”, zegt woordvoerder Jasper Wouters namens Bond Beter Leefmilieu en de bewonersgroepen. “Dat is enorm veel werk want het gaat om een tweeduizendtal pagina’s tekst. Daarbij dringt ook de tijd voor het indienen van een bezwaar. Waar we het alvast absoluut niet mee eens zijn is dat de effectenbeoordeling maar loopt tot 2032. Dat is amper acht jaar en de luchthaven vraagt een vergunning aan voor onbepaalde duur. De uitbater heeft altijd al gecommuniceerd dat ze ook daarna ook willen groeien.”

Tweede punt is de gezondheidskwestie. “Het gaat zogezegd om minder lawaaierige vliegtuigen maar geluid is moeilijk te beoordelen. Wat zij bekijken is het geluid gemiddeld over het volledige jaar. Dat zal in de toekomst waarschijnlijk wat dalen omdat vliegtuigen gemiddeld wat stiller worden. De gezondheidsschade die optreedt is door de pieken wanneer een vliegtuig passeert. Of dat nu 75 of 70 decibel is, die paar decibel maken geen verschil voor de mensen die eronder wonen. De vliegtuigen worden niet dermate stil dat ze niet meer uit hun slaap gehaald worden. De hinder blijft even groot.”

Wat volgens Bond Beter Leefmilieu ook onbegrijpelijk is, is dat de uitstoot van C02 zal toenemen. “Alle sectoren moeten inspanningen doen maar de luchthaven wil zich daar blijkbaar wat boven plaatsen. Er zijn geen technologische oplossingen voor. Dat weten we al langer. Daarom zeggen we ook grenzen aan de groei. Het aantal vrachtwagens zou met 40% toenemen. Dit is niet te onderschatten qua impact op de Ring rond Brussel en de dorpen eromheen.”

Nog volgens Bond Beter Leefmilieu zouden op de luchthaven geen banen verloren gaan bij een nachtverbod. Dat blijkt uit een studie van de milieukoepel. Zo'n verbod zou zelfs 400 miljoen euro 'gezondheidswinst' opleveren. BBL pleit al langer voor een einde aan nachtvluchten en een totale beperking van 220.000 vluchten per jaar. "We kregen vaak de dooddoener terug dat veel mensen hun job zouden verliezen door onze plannen. Dat blijkt niet te kloppen", besluit Wouters.

Het Burgerforum Luchthavenregio hekelt intussen dat er in de gemeentehuizen van de betrokken gemeenten een banner van BAC zou worden geplaatst met ‘onvolledige informatie’. “Wij vinden het echt niet kunnen dat een privébedrijf in kwestie zo in een openbaar gebouw de indruk wekt dat er geen vuiltje aan de lucht is. Om deze reden dringen we aan dat de gemeenten in kwestie derhalve de bewuste banner zouden verwijderen. Steenokkerzeel gaf alvast het goede voorbeeld door geen banner te plaatsen”, zegt Henk Cuypers.