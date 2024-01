Eerste dag uit werken of naar school met nieuwe vervoersplan De Lijn

Het is vandaag een belangrijke dag voor openbaar vervoersmaatschappij De Lijn. Zaterdag trad het nieuwe vervoersplan in werking, maar nu de kerstvakantie voorbij is en velen weer gaan werken of naar school moeten, zal pas echt blijken of het plan werkt. Het nieuwe plan volgt de filosofie van de basisbereikbaarheid, maar er zijn meer dan 3.000 bushaltes afgeschaft.

Wie geen gewone bus van De Lijn kan nemen in z’n buurt, kan flexvervoer bestellen via de website van De Lijn. Volgens ingewijden zou dat vervoer nog niet helemaal op punt staan. Zaterdag voerden de zogenaamde ‘Supporters van het Openbaar Vervoer’ in alle provinciehoofdsteden actie tegen het nieuwe vervoersplan van De Lijn. Zij denken dat de afgeschafte haltes ervoor zullen zorgen dat bepaalde regio’s geen toegang meer hebben tot openbaar vervoer.

Ook Landelijke Gilden stelt zich vragen bij de nieuwe dienstregeling van De Lijn. Die organisatie denkt dat het zogenaamde vervoer op maat (de Flexbus) niet in staat zal zijn om al wie normaal gebruik maakt van het openbaar vervoer nog op z’n bestemming te krijgen. Landelijke Gilden hekelt ook dat er van de ruim 2.100 Hoppin-punten vandaag nog maar 439 gerealiseerd of in ontwikkeling zijn. In onze regio rijdt er slechts één Flexbus, in Opwijk. Die vervangt geen gewone buslijn, maar de vroegere belbus.

