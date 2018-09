In Machelen is de eerste fietstelpaal in gebruik genomen. De paal houdt bij hoeveel fietsers er voorbij komen en registreert de piekmomenten.

Eerste fietstelpaal in Vlaanderen staat in Machelen

Het Agentschap Wegen en Verkeer installeert de komende maanden op vijftien plaatsen in Vlaanderen fietstelpunten. De primeur is voor de fietsbrug aan de E19 in Machelen. Met de palen wil de Vlaamse overheid te weten komen hoeveel fietsers er per jaar rijden, wat de piekmomenten zijn en of de routes ook ’s nachts worden gebruikt. “De Vlaamse regering heeft het investeringsbudget voor de fiets fors opgetrokken”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Dit jaar zullen we voor 110 miljoen euro aan nieuwe fietsinvesteringen vastleggen. Het investeringsbeleid moet zo gericht mogelijk werken en fietstelpunten zijn nuttig om het beleid mee uit te stippelen. Ook de fietsers zelf kunnen dankzij de palen zien hoeveel andere fietsers er op hun traject rijden.”