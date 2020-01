In Brussel gaat vanavond de film ‘Bad Boys for Life’ in première. De derde film in de ‘Bad Boys’-reeks wordt geregisseerd door Diegemnaar Bilall Fallah en z’n kompaan Adil El Arbi. De film kreeg al heel wat lovende kritieken in de Verenigde Staten.

Voor Diegemnaar Bilall Fallah en Adil El Arbi is het hun eerste Hollywoodfilm. ‘Bad Boys for Life’ is een actiefilm met de bekende acteurs Will Smith en Martin Lawrence in de hoofdrol. De film ging gisteren in de Verenigde Staten al in première en kreeg daar alvast lovende reacties.

Vanavond is de Belgische première in Brussel. Vanaf volgende week woensdag kan iedereen naar de film gaan kijken in de Belgische zalen.