Eerste Kilomeetwinkel komt eraan

Zaterdag opent in Vilvoorde de allereerste Kilomeet-winkel in onze regio. Dat is een tweedehandswinkel waar onverkochte producten uit de Kringwinkel per kilo of per meter verkocht worden. Vlaamse Kringwinkels mikken zo op nog meer hergebruik.

In de Leuvensestraat in Vilvoorde zijn de medewerkers van de Kilomeetwinkel druk in de weer met de laatste voorbereidingen. Binnen 2 dagen opent hier het nieuwe filiaal van de Kringwinkel ViTeS. Een tweedehandehandswinkel dus maar met een uniek concept en één die broodnodig is, zegt Ingrid De Roo van Kringwinkel ViTeS. “Tegen 2020 legt de OVAM de Vlaamse Kringwinkels een hergebruik van 7kg per inwoner in Vlaanderen op. Dit is niet haalbaar met ons traditioneel Kringwinkelnetwerk. Vandaar dat we nieuwe concepten uitproberen.”

Producten zullen hier dus verkocht worden aan bodemprijzen. Voor een kilo textiel bijvoorbeeld betaal je 2 euro en meubels zijn 3 euro per meter. De Kilomeetwinkel in Vilvoorde wordt de 5e van Vlaanderen. Voorlopig gaat het wel nog om een pop-upwinkel.