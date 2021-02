In De Kerselaar in Overijse zijn de eerste personen met een handicap gevaccineerd. Ook de zorgverleners werden ingeënt tegen COVID-19. In het totaal gaat het om 68 bewoners en 68 personeelsleden. De voorziening voor mensen met een handicap uit de druivengemeente bijt de spits af. Tegen midden maart zouden ruim 41.000 bewoners en personeelsleden in Vlaanderen hun eerste vaccin ontvangen hebben.

“Ik ben tevreden dat we vandaag kunnen starten met de vaccinatie in deze sector”, zegt Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke, “ook de bewoners en het personeel hebben sterk te kampen gehad met uitbraken van het coronavirus.” De voorzieningen voor mensen met een handicap leverden zware inspanningen om het virus buiten te houden. “Toch is de tol zwaar, want wekelijks zijn er nog overlijdens te betreuren”, vult Karina De Beule van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) aan.

De volgende weken zullen in Vlaanderen ruim 14.900 meerderjarigen met een handicap gevaccineerd worden. “Het gaat om personen die dag en nacht verblijven in een voorziening of bij een ouderinitiatief”, verduidelijkt De Beule. “Ook personen die sinds corona thuis wonen, maar normaal in een voorziening verblijven, worden gevaccineerd. De 18-plussers die verblijven in voorzieningen voor minderjarigen worden eveneens ingeënt.” Ook 25.900 personeelsleden worden tijdens deze fase gevaccineerd.

Na de tweede vaccinatieronde hoopt het VAPH op meer bewegingsvrijheid met een versoepeling van de bezoekregeling. “We zijn opgelucht dat we in de eerste vaccinatiefase opgenomen werden”, aldus De Beule van het VAPH, “en voor mensen met een handicap die thuis verblijven of gebruik maken van een dagcentrum, kijken we uit naar de opstart van de vaccinatiecentra.”