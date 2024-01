Eerste schepen Lien Casier trekt cd&v Plus-lijst in Merchtem en komt op voor Vlaanderen

In Merchtem is eerste schepen Lien Casier uit Peizegem de lijsttrekker van cd&v-Plus voor de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024. Zij is architecte en schepen van Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Gezin.