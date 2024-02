Eerste schepen Veerle Pas trekt cd&v Plus-lijst in Londerzeel

Eerste schepen Veerle Pas trekt de lijst voor cd&v Plus in Londerzeel. Dat maakte de partij tijdens de nieuwjaarsreceptie in het Gemeenschapscentrum Gerard Walschap in Londerzeel bekend. Schepen Greet Segers staat op de derde plaats. “Onze naam verandert van cd&v Londerzeel naar cd&v Plus”, zegt Veerle Pas. “Daarmee willen we aangeven dat iedereen welkom is bij ons.”