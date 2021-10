Eerste steen nieuw commissariaat AMOW begin van uitrol 'veiligheidsdorp'

Op de Asphaltcosite in Asse is vandaag de symbolische eerste steen gelegd van het nieuwe hoofdcommissariaat van de politiezone AMOW. Op die manier ontstaat een heus veiligheidsdorp, een primeur in onze regio.

Het nieuwe hoofdcommissariaat wordt dubbel zo groot als het huidige in Mollem. De nieuwbouw kost 8,5 miljoen euro. In de loop van 2023 zal het gebouw in gebruik worden genomen. Het is de tweede stap in de ontwikkeling van een heus veiligheidsdorp."De bouw van dit politiegebouw geeft, samen met de huidige brandweerkazerne, de aanzet tot een heus veiligheidsdorp op de Asphaltcosite. Ook de diensten van het het Parket van de Procureur des Konings, het Vredegerecht en de FOD Financiën zullen op korte termijn op deze locatie gehuisvest worden", zegt Koen Van Elsen, voorzitter van het politiecollege.

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden wordt het politiegebouw een troef in de zoektocht naar geschikt personeel. Heel wat politiezones in de regio krijgen namelijk hun vacatures niet ingevuld. "Het gebouw staat symbool voor de ambitie om van de politie een aantrekkelijke werkgever te maken", meent minister Verlinden. "Met de plannen om hier in het groen een heuse veiligheidscampus uit te bouwen, zullen jonge mensen vast en zeker geïnspireerd worden om een job in de veiligheidssector te overwegen. Dit gebouw kan uitgroeien tot een duurzaam voorbeeld voor andere overheidsgebouwen. Er wordt een baken van veiligheid gerealiseerd voor deze landelijke en voorstedelijke regio in de rand rond Brussel.”

