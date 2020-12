Eerste vluchten met coronavaccins op Brussels Airport

Een woning in de Albertstraat in Halle is onbewoonbaar na een zware brand die maandagavond ontstond. Iets na 18 uur brak de brand uit in de keuken aan de achterzijde van de woning. Buren zagen de vlammen uit de achterbouw slaan. De bewoners van het getroffen huis konden zelf naar buiten vluchten.