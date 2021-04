Eerstelijnszone en UZ Brussel roepen nogmaals op om coronamaatregelen strikt na te leven

De paaspauze is afgelopen. Vanaf vandaag zijn enkele coronamaatregelen versoepeld. De buitenbubbel is uitgebreid van vier naar tien personen, niet-medische contactberoepen kunnen heropstarten en niet-essentiële winkels werken niet langer met een afspraaksysteem. “We voelen ons een beetje de pretbederver door de mensen er telkens op te wijzen om op te passen”, geeft Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel, aan. “Maar momenteel liggen hier 22 patiënten aan de beademingsapparatuur en onze jongste patiënt is slechts drie jaar.”

Momenteel zijn de helft van de bedden op Intensieve Zorg niet beschikbaar in het UZ Brussel. Elke dag worden een twintigtal dringende operaties noodgedwongen uitgesteld. “Dan is het moeilijk om te aanvaarden dat tegelijkertijd de buitenwereld weer opengaat”, vertelt Noppen met een bang hartje. “We weten dat het aantal besmettingen door deze versoepelingen opnieuw zal toenemen.”

De eerstelijnszones en het Brusselse ziekenhuis blijven ondertussen hameren op het belang van de vaccinaties. In het UZ Brussel is de voorbije twee weken geen enkele bewoner uit een woonzorgcentrum opgenomen die besmet is met het coronavirus. Tijdens de brontracing merkt Eerstelijnszone Bravio dat niet iedereen durft te vertellen waar men de besmetting opliep. "Als mensen dat eerlijk vertellen, kunnen we clusterbesmettingen gemakkelijker opsporen", verduidelijkt Eva Langenus, teamleader van Eerstelijnszone Bravio.