Eigenaar belaagde villa Dilbeek roept op tot kalmte

In Dilbeek vond zonet overleg plaats tussen de ordedienten over de aanhoudende overlast rond een leegstaande villa aan de Lenniksebaan. De lokale politie verscherpt het toezicht en krijgt de hulp van de federale politie. De eigenaar van de woning bezorgt de media via de politie een verklaring over de situatie. Lees hier zijn volledige brief.

De politie van Dilbeek is in contact met de eigenaar van de woning en roept om zijn privacy te respecteren. De man, die in november zelf het slachtoffer werd van een gewelddadige home invasion in de villa en er nu niet meer woont, stelde deze verklaring op:

“Met betrekking tot de commotie die ontstaan is omtrent de woning op de Lennikse baan, wens ik de volgende verklaring af te leggen.



De woning is nog steeds mijn eigendom, ook al is ze al een ganse tijd onbewoond. Het was al een tijd mijn bedoeling om deze woning van de hand te doen.



Twee maand geleden werd er voor de eerste keer ingebroken in de woning. Ik ben zelf midden november het slachtoffer geworden van een home invasion en werd toen beroofd en fysiek zwaar aangevallen. De buit was zeer klein. Sindsdien is het aantal inbraken systematisch verhoogd en werd het huis ook gekraakt.



De politie van Dilbeek heeft de afgelopen weken al het mogelijke gedaan om het huis te vrijwaren van verdere inbraken, maar dit lijkt dweilen met de kraan open. Het huis heeft in bepaalde Brusselse kringen schijnbaar een mythische status gekregen, alsof daar geld uit de grond zou komen of aan de muur zou groeien, waardoor de aantrekkingskracht zeer hoog blijft. Ik kan enkel maar bevestigen dat ik zelf mogelijks een ondeduidend bedrag aan cash geld in de woning heb achtergelaten, de geruchten van de enorme geldsommen zijn dus ofwel pure verzinsels ofwel werd het huis de afgelopen weken gebruikt voor criminile activiteiten waar ik mij uiteraard volledig van distantieer.



Gisteren heb ik in overleg met de politie van Dilbeek de woning betreden en ik ben geschrokken van de situatie binnen. Alle inboedel, persoonlijke archieven en alles wat ook maar enigszins los kon gemaakt worden, is totaal vernield. Gezien de nutsvoorzieningen al enkele maanden geleden door mezelf onklaar waren gemaakt, hebben de ongewenste betreders van de woning bovendien de woning extreem vervuild. De schade aan de inboedel, maar ook de inbraak- en opruimschade is gigantisch.



Ik vraag met aandrang aan de pers om zeer voorzichtig om te gaan met dit dossier en mijn privacy totaal te respecteren. Ik heb niets misdaan, en kan enkel maar hopen dat zo een situatie niet de nieuwsnorm wordt en dat er morgen geen ander huis in het oog van de storm komt. Dit wens ik echt niemand toe, ik ga momenteel door een hel en heb het gevoel dat ik alleen gestraft word.



Ik wil de politie en het stadsbestuur van DIlbeek alvast hartelijk bedanken voor alle energie die ze in dit dossier hebben gestoken en de steun die ik van hen heb gekregen, dit was hartverwarmend.



Hoogachtend - de eigenaar van de woning"