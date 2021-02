Eigenaar Villa Santa Maria eist 600.000 euro schadevergoeding na brandstichting

De eigenaar van Villa Santa Maria in Liedekerke heeft voor de Brusselse rechtbank een schadevergoeding van 600.000 euro geëist. Vorige zomer raakte het leegstaande pand zwaar beschadigd na een brand. Gisteren moesten twee twintigers zich verantwoorden voor de rechter voor brandstichting. De verdediging bekent de feiten, maar vraagt de rechtbank om de schadevergoeding te beperken. “Nooit ofte nimmer zullen ze die som kunnen terugbetalen”, aldus hun advocaten.

Op 1 augustus 2020 liep de leegstaande Villa Santa Maria aan de Houtmarktstraat in Liedekerke grote schade op na een brand. Kort na de feiten kon de politie twee twintigers oppakken op verdenking van brandstichting. De twee bekenden de feiten. Gisteren moest het duo zich verantwoorden voor de Brusselse correctionele rechtbank.

De projectontwikkelaar die eigenaar is van het pand eist een schadevergoeding van 600.000 euro. “Er waren plannen om appartementen in de villa te bouwen. Dat kan nu dus niet”, verklaart de raadsman van de burgerlijke partij. “Door de brand zijn het dak en sommige delen van het gebouw volledig weggeveegd.” Die hoge schadevergoeding zien de twee jonge beklaagden niet zitten. “Zelfs als ze heel hun leven werken en afbetalen, zullen ze dat bedrag nooit kunnen terugbetalen”, pleit meester Boris Reynaerts. “We stellen ons ook vragen bij die 600.000 euro en vragen de aanstelling van een deskundige om zo exact te weten hoeveel schade er is aangericht.”

Het parket stelde zich mild op. “Financieel is jullie toekomst al gehypothekeerd, strafrechtelijk wil ik dat niet doen”, wendde de openbaar aanklager zich tot de twee twintigers. “Jullie hebben een enorme stommiteit begaan, een werkstraf lijkt een geschikte sanctie.” Ook de verdediging vroeg de rechter om de beklaagden niet te veroordelen tot een celstraf. “Dit is een triest verhaal”, aldus meester Reynaerts. “Natuurlijk wilden deze jongens niet heel dat gebouw in brand steken. Ze hebben de gevolgen niet gewild en niet voorzien.”

Het vonnis in de zaak volgt over enkele weken.