Eigenaars ruilen bekend wielercafé in voor Spaanse zon

Op de top van de Bosberg in Galmaarden staat eet- en praatcafé El Faro te koop. Eigenaars Danny en Nancy ruilen binnenkort de tapkraan en de keuken in voor de Spaanse zon.

Elf jaar geleden nam Nancy Debleser café De Uitkijktoren over van haar vader Guido en doopte het om tot eet- en praatcafé El Faro. In de zaak ontving ze samen met haar man Danny De Mulder jarenlang afgepeigerde wielertoeristen. Het bekende café ligt namelijk op de top van de Bosberg in Galmaarden. “We hebben hier douches geïnstalleerd zodat de wielertoeristen zich eerst kunnen opfrissen voor ze iets drinken” blikken eigenaars Nancy en Danny terug. “We beleefden hier ook echte wielerhoogdagen, zoals tijdens de passage van de Ronde van Frankrijk vorig jaar.”

Het koppel neemt binnenkort afscheid van het wielercafé. “We dromen al lang van een plekje onder de zon en door het bizarre coronajaar is dat in een hogere versnelling geraakt”, legt Nancy uit. “We hadden liever op een andere manier afscheid genomen. We gaan onze klanten missen en zullen de mooie verhalen en gebeurtenissen van in El Faro koesteren.”

De eigenaars zijn op zoek naar nieuwe uitbaters, zodat de verenigingen en de wielertoeristen nog steeds in El Faro terecht kunnen. De zaak staat te koop voor 1,4 miljoen euro.